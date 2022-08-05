Лёд превратился в Испании в дефицитный товар

Лёд становится в Испании дефицитным товаром. Супермаркеты уже ограничили число упаковок, которые может купить один человек,..

Лёд становится в Испании дефицитным товаром. Супермаркеты уже ограничили число упаковок, которые может купить один человек, а в барах теперь невозможно заказать коктейли со льдом.

Нехватка наблюдается на фоне небывалой тепловой волны, которая обрушилась на Европу. А началось всё с повышения цен на электроэнергию и топливо в начале года. В то время производители льда не смогли сделать привычных запасов, поскольку это принесло бы убытки.

Кроме того, сохранялась неопределённость в связи с пандемией COVID. Однако позже большинство стран сняли коронавирусные ограничения, и на курорты потянулись сотни тысяч туристов.

Рикардо – владелец старейшей в Мадриде фабрики по производству льда. Говорит, что его предприятие работает круглосуточно, но всё равно не поспевает за спросом.

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[Рикардо Бласко, владелец фабрики льда]:

«Очень тяжёлая ситуация. Много стресса, потому что клиенты звонят и думают, что мы не хотим их обслуживать. Но реальность такова, что у нас настали очень тяжёлые времена и мы просто не можем этого делать».

В стране продолжается третья подряд тепловая волна за это лето. В целом этот сезон признан одним из самых жарких с начала метеонаблюдений.

[Мерседес Ньето, владелица бара]:«Я искала лёд в местных китайских магазинах, где товар дороже, чем у наших обычных поставщиков. Искала в супермаркетах и других местах, но его не купить. Если так продолжится, то бару напитков будет непросто продолжать работу».

Там, где раньше в супермаркетах лежали пакеты со льдом, теперь пустые полки.

[Кристина Карраско, владелица магазина]:«Доставщик сказал нам, что где-то две недели будут перебои, что нехватка льда продлится дольше, и что цены, скорее всего, поднимутся».

Сокращение поставок российского газа вызвали стремительный рост цен на энергоносители в Европе. Частично повлияла и сильная засуха в Испании. Она привела к сокращению производства гидроэлектроэнергии.

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