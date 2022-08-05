Лёд превратился в Испании в дефицитный товар

Лёд становится в Испании дефицитным товаром. Супермаркеты уже ограничили число упаковок, которые может купить один человек,..
Дата загрузки: 2022-08-05
Нехватка наблюдается на фоне небывалой тепловой волны, которая обрушилась на Европу. А началось всё с повышения цен на электроэнергию и топливо в начале года. В то время производители льда не смогли сделать привычных запасов, поскольку это принесло бы убытки.
Кроме того, сохранялась неопределённость в связи с пандемией COVID. Однако позже большинство стран сняли коронавирусные ограничения, и на курорты потянулись сотни тысяч туристов.
Рикардо – владелец старейшей в Мадриде фабрики по производству льда. Говорит, что его предприятие работает круглосуточно, но всё равно не поспевает за спросом.
[Рикардо Бласко, владелец фабрики льда]:
«Очень тяжёлая ситуация. Много стресса, потому что клиенты звонят и думают, что мы не хотим их обслуживать. Но реальность такова, что у нас настали очень тяжёлые времена и мы просто не можем этого делать».
В стране продолжается третья подряд тепловая волна за это лето. В целом этот сезон признан одним из самых жарких с начала метеонаблюдений.[Мерседес Ньето, владелица бара]:
«Я искала лёд в местных китайских магазинах, где товар дороже, чем у наших обычных поставщиков. Искала в супермаркетах и других местах, но его не купить. Если так продолжится, то бару напитков будет непросто продолжать работу».
Там, где раньше в супермаркетах лежали пакеты со льдом, теперь пустые полки.[Кристина Карраско, владелица магазина]:
«Доставщик сказал нам, что где-то две недели будут перебои, что нехватка льда продлится дольше, и что цены, скорее всего, поднимутся».
Сокращение поставок российского газа вызвали стремительный рост цен на энергоносители в Европе. Частично повлияла и сильная засуха в Испании. Она привела к сокращению производства гидроэлектроэнергии.
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