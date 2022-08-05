Древние майя пытались сохранить тела умерших для загробной жизни. Свет на похоронные ритуалы пролили раскопки в..

Как древние майя открывали путь в загробную жизнь

Древние майя пытались сохранить тела умерших для загробной жизни. Свет на похоронные ритуалы пролили раскопки в древнем городе Тонина. Это была столица царства, которое существовало на юго-востоке современной Мексики.

Два года назад глубоко под руинами археологи нашли склеп. Он был построен между VII и VIII веками нашей эры. Там сохранились 400 сосудов с человеческим пеплом, который смешан с каучуком и кореньями растений. Так майя, подобно древним египтянам, пытались сохранить останки умерших, чтобы те могли жить после смерти.

Для важных персон применяли ещё один особый способ погребения.

[Хуан Ядеун, археолог]:

«Мы выяснили, что их останки клали внутрь мячей. В то время они были очень большими».

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История города Тонина ещё плохо изучена. На его территории сохранилось несколько пирамид. Самая высокая достигает 76 метров. Здесь есть скульптуры, стелы и другие произведения искусства. Также сохранились два поля для игры в мяч. Самое большое – площадью 75 на 30 метров.

Интересны и правила мезоамериканской игры в мяч. Хотя доподлинно они неизвестны. Считается, что по мячу били бёдрами. Иногда разрешалось использовать локти, биты и камни. Мячи обычно делали из цельного куска резины. Весили они четыре килограмма.

Находка в Тонине поможет лучше понять культуру цивилизации майя.

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