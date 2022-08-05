Как древние майя открывали путь в загробную жизнь

Древние майя пытались сохранить тела умерших для загробной жизни. Свет на похоронные ритуалы пролили раскопки в..
Дата загрузки: 2022-08-05
Два года назад глубоко под руинами археологи нашли склеп. Он был построен между VII и VIII веками нашей эры. Там сохранились 400 сосудов с человеческим пеплом, который смешан с каучуком и кореньями растений. Так майя, подобно древним египтянам, пытались сохранить останки умерших, чтобы те могли жить после смерти.
Для важных персон применяли ещё один особый способ погребения.
[Хуан Ядеун, археолог]:
«Мы выяснили, что их останки клали внутрь мячей. В то время они были очень большими».
История города Тонина ещё плохо изучена. На его территории сохранилось несколько пирамид. Самая высокая достигает 76 метров. Здесь есть скульптуры, стелы и другие произведения искусства. Также сохранились два поля для игры в мяч. Самое большое – площадью 75 на 30 метров.
Интересны и правила мезоамериканской игры в мяч. Хотя доподлинно они неизвестны. Считается, что по мячу били бёдрами. Иногда разрешалось использовать локти, биты и камни. Мячи обычно делали из цельного куска резины. Весили они четыре килограмма.
Находка в Тонине поможет лучше понять культуру цивилизации майя.
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