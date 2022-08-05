Когда Францию накрыла третья тепловая волна жары, на открытых местах в Париже стало жарче, чем в..

Не хватает деревьев: в Париже почти негде спрятаться от жары

Когда Францию накрыла третья тепловая волна жары, на открытых местах в Париже стало жарче, чем в Сахаре. Температура асфальта перед Оперой Гарнье поднялась до 56 градусов. Спрятаться от палящего солнца негде.

А это Итальянский бульвар. Здесь температура поверхности – 28 градусов.

[Тангюи Ле Дантек, сотрудник организации по защите деревьев]:

«Здесь тень, и сразу же чувствуется лёгкий ветерок».

Жара обнажила серьёзную проблему Парижа – здесь очень мало деревьев. Парки и скверы занимают только 10% территории столицы. Для сравнения, в Лондоне зелёных насаждений больше в три раза, а в Осло – почти в семь.

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Мэрия Парижа хочет создать «островки свежести», в том числе рядом со школами. В планах – к 2026 году посадить 170 тысяч деревьев.

[Жак Бодрье, заместитель мэра Парижа]:

«В Париже на сто школьных территорий приходится почти два гектара зелёных насаждений. Это уже немало. Мы также озеленяем улицы».

Между тем парижские экологи бьют тревогу. По распоряжению властей в столице вырубают взрослые деревья, чтобы освободить место для саженцев. Так, в апреле в одном районе срубили 70 деревьев.

[Томас Брейл, эколог]:

«Эти деревья играли свою роль (в борьбе с жарой и очищением воздуха). Они были здоровыми, потому что в 50 лет каркас южный или платан почти никогда не болеют. Они защищены от болезней, грибков и насекомых».

Экологи считают стратегию властей противоречивой. Саженцы не дают желанной тени, а, кроме того, плохо переносят экстремальную погоду и могут погибнуть. Однако в мэрии заявляют, что разбить новые парки, не вырубая деревья, не получится.

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