В зоопарке Сиднея из вольера сбежали львы

Немало страха пришлось натерпеться посетителям зоопарка «Таронга» в австралийском Сиднее. Здесь из вольера выбрались пять львов...

Немало страха пришлось натерпеться посетителям зоопарка «Таронга» в австралийском Сиднее. Здесь из вольера выбрались пять львов.

Инцидент произошёл рано утром. Обычных гостей здесь ещё не было, но были посетители, которые ночевали в палатках в специально отведённой для этого зоне.

[Магнус Пери, посетитель зоопарка]:

«Смотрители прибежали и сказали, что нам нужно бросить всё и срочно выбираться из палатки. Мы побежали с ними. Помещение было метров через 50-70. Они открыли дверь, все вошли, они нас пересчитали и заперли дверь. Мы оставались в здании».

Как оказалось, свой вольер покинули один взрослый лев и четверо детёнышей.

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[Саймон Даффи, директор зоопарка «Таронга»]:

«В 6:30 утра пять львов находились за пределами своего основного вольера. От остальной части зоопарка их отделял двухметровый забор. В зоопарке действуют очень строгие протоколы безопасности на случай такого инцидента, и немедленно были приняты меры».

Инцидент урегулировали довольно быстро. Пострадавших нет.

[Саймон Даффи, директор зоопарка «Таронга»]:

«Четверо львов спокойно вернулись в основной вольер, а пятого – львёнка – усыпили снотворным. Все животные сейчас в безопасности и под пристальным наблюдением. Весь персонал зоопарка отреагировал и быстро принял меры, всё сделали как надо. В результате ситуацию взяли под контроль за пару минут».

Зоопарк уже открылся для посетителей в обычном режиме.

Всего в «Таронге» живёт семь львов – двое взрослых и пятеро детёнышей.

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