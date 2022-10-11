Сразу четыре пары двойняшек родились у кольцехвостых лемуров в зоопарке Веллингтона в Новой Зеландии. Причём эти..

Четыре пары двойняшек родились у лемуров в зоопарке в Новой Зеландии

Сразу четыре пары двойняшек родились у кольцехвостых лемуров в зоопарке Веллингтона в Новой Зеландии. Причём эти животные живут здесь всего полтора года. Обычно самки приносят по одному детёнышу.

[Лиза Ридли, сотрудница зоопарка]:

«Это впервые. Честно говоря, мы все в шоке».

Первая самка принесла потомство в августе, последняя из четырёх – в начале октября. Все они растят детёнышей впервые, но справляются хорошо.

[Лиза Ридли, сотрудница зоопарка]:

«Сейчас эти малыши – наша самая привлекательная достопримечательность. Все хотят увидеть детёнышей лемуров».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Малыши будут зависеть от своих мам до пяти-шести месяцев, а потом начнут самостоятельную жизнь.

Кольцехвостые лемуры – эндемики острова Мадагаскар. Они занесены в Красную книгу. По оценкам специалистов, в дикой природе их осталось от десяти до ста тысяч особей. Теперь зоопарк в Веллингтоне сможет внести вклад в сохранение популяции.

Короткая ссылка на эту страницу: