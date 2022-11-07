Как «сердце в коробке» помогает спасать пациентов, нуждающихся в трансплантации

Пожертвованное сердце по пути в больницу Сент-Винсент в Сиднее. С 2014 года здесь применяют уникальный способ..

Пожертвованное сердце по пути в больницу Сент-Винсент в Сиднее. С 2014 года здесь применяют уникальный способ доставки жизненно важного органа. Обычно его охлаждают. Но эта коробка позволяет сохранять сердце тёплым и бьющимся.

Это значительно увеличивает время на доставку.

[Яшутош Джоши, хирург]:

«Вместо того чтобы помещать сердце в холодный ящик со льдом, мы помещаем его в среду, где в сердце поставляют тёплую насыщенную кислородом кровь. Это позволяет реанимировать сердце, позволяет ему биться, и мы можем затем визуально оценить его, провести некоторые анализы крови, а затем, пока оно в этом аппарате, мы можем как бы увидеть, можно ли его пересаживать».

Устройство здесь используют последние восемь лет. Оно помогло увеличить количество операций, поскольку в коробке можно доставить даже сердце от доноров, у которых остановилось кровообращение, а не наступила смерть мозга.

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Пока Сент-Винсент – единственная больница, где используют эту технологию. Врачи говорят, что список нужно расширить.

[Кармин Джентиле, врач]:

«Новые условия для донорского сердца в коробке, а также другой способ пересадки сердца пациенту приводят к улучшению результатов операции, а также предотвращает осложнения после трансплантации».

57-летний Росс Триподи – один из тех, кому помогло «сердце в коробке». До этого он полагался на сложный аппарат, который перегонял по его телу кровь. Но из-за него он почти не мог взаимодействовать с внешним миром. Теперь же, после трансплантации он живёт на полную, и даже покорил гору Косцюшко в штате Новый Южный Уэльс.

Говорит, что устройство значительно сократило время ожидания органа.

[Росс Триподи, пациент]:

«Мне говорили, что в среднем нужно ждать от шести до девяти месяцев, я думал, что это будет долго. Но всё оказалось просто и быстро благодаря «сердцу в коробке»».

Врачи также говорят, что в недалёком будущем могут появиться альтернативы трансплантации, такие как напечатанные на 3D-принтере части органов с использованием собственных клеток пациента. Это снизит риск отторжения. А пока спасать больных помогают такие удивительные изобретения.

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