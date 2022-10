Какие роли получили четыре бабушки на свадьбе

Американка Линдси хотела, чтобы её свадьба с Таннером Рэби стала особенно запоминающейся. Она решила пригласить четырёх бабушек на роль цветочниц, хотя обычно в этой роли выступают маленькие девочки.





Линдси рассказала, что бабушки пришли в восторг от этой идеи. Цветочницами были 90-летняя прабабушка невесты Кэтлин Браун, 70-летняя бабушка жениха Джойс Рэби. А также 76-летняя бабушка невесты Ванда Грант и 72-летняя бабушка невесты Бетти Браун.



Линдси и Таннер поженились в штате Теннеси. На свадьбе бабушки были в одинаковых серовато-голубых платьях и жакетах. Каждая несла корзинку, завёрнутую в белую ткань с надписью Here Comes The Bride («Вот идёт невеста»).



Пожилые женщины были счастливы играть роль цветочниц. Они отлично с ней справились. Линдси разместила фотографии в соцсетях. Они стали вирусными. Линдси надеется вдохновить других будущих молодожёнов привлекать своих бабушек и дедушек к участию в торжестве. «Это так много значит для них, и праздник обретёт намного большее значение и для вас», – считает Линдси.