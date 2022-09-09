Мечта мальчика сбылась: родился брат. Трогательное видео.

Сын супругов Джессики и Мишеля Маротта мечтал о младшем брате. С трёхлетнего возраста малыш Майки часто спрашивал родителей, когда у него будет братик, чтобы с ним играть.



Родители тоже хотели второго ребёнка, но беременность не наступала. В 2016 году супруги наконец-то узнали радостную новость, но на 11 неделе беременности у Джессики случился выкидыш. «Каждый раз, когда Майки просил о братике, мы говорили, что вероятно, у него никогда не будет братика», – вспоминает Джессика.



Семья решили сменить место жительства, и через несколько месяцев Джессика обнаружила, что снова беременна. Родители не сообщали Майки об этом до 12-й недели беременности. «У сына были слезы на глазах. Он был очень взволнован. Он хотел знать, когда появится ребёнок», – рассказала Джессика.



Младший брат Майки родился недоношенным путём кесарева сечения, поэтому младенца перевели в отделение интенсивной терапии. Майки смог увидеть долгожданного братика через неделю после рождения. «Это был самый эмоциональный момент, который я когда- либо видела. Майки был очень взволнован и счастлив», –вспоминает мама.



Через два месяца малыша Джейка выписали из больницы. «Каждое утро наши мальчики начинают день с объятий. Меня радует их нежное отношение друг к другу. Их связь удивительна. Нам с мужем хотелось бы, чтобы Джейк смотрел на нас так, как смотрит на Майки», – поделилась Джессика.



Майки часто прижимает братишку к себе, говорит ему ласковые слова и рассказывает смешные истории.



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