Лондонский стартап создаёт аватары с «настоящим лицом» для метавселенной

Войти в метавселенную с «настоящим лицом» вместо мультяшного аватара предлагает лондонский стартап. Он разработал технологию трёхмерного..

Войти в метавселенную с «настоящим лицом» вместо мультяшного аватара предлагает лондонский стартап. Он разработал технологию трёхмерного сканирования с искусственным интеллектом. Она позволяет добиться очень реалистичного 3D-изображения.

Разработчики говорят, что объёмные модели получаются не хуже голливудских. Реалистичность важна для адекватного восприятия изображения. Существует такой феномен, как эффект «зловещей долины». Это означает, что если робот или какое-то изображение выглядит как человек, но не в точности, то это вызывает у людей неприязнь и отвращение.

[Абхиджит Гхош, соучредитель компании]:

«Для потребителя даже лучше, когда традиционные аватары нереалистичные и анимационные. Тогда они не возражают, если нет 100-процентного сходства. Поэтому для нас одной из главных целей было устранить эффект «зловещей долины» и перейти к полному реализму, когда человек принимает своё изображение, поскольку оно абсолютно похоже на него».

На создание 3D-модели лица нужны считанные минуты. Причём сделать это сможет и не специалист, поскольку за всё отвечает искусственный интеллект.

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Разработчики также хотят создавать 3D-модели людей в полный рост.

[Абхиджит Гхош, соучредитель компании]:

«Как только это произойдёт, возможно, вы увидите в виртуальном пространстве всю индустрию моды и захотите примерить какую-нибудь одежду».

Реалистичные аватары также можно будет использовать для посещения удалённых конференций или других мероприятий.

Стартап планирует сотрудничать с компаниями, которые занимаются игровыми, рекламными и бьюти-технологиями.

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