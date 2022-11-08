Мотоциклы помогают бывшим военным в Австралии победить депрессию

Заводят двигатели и – в путь. Конечная цель поездки – вылеченная душа. На этих мотоциклах сидят..

Заводят двигатели и – в путь. Конечная цель поездки – вылеченная душа. На этих мотоциклах сидят бывшие австралийские военные. Они объединились, чтобы поддерживать друг друга во время жизни на гражданке. Сейчас для них всё не так, как было на службе.

[Грэм Томпсон, вице-президент общества «Военное братство»]:

«Многие пережили одинаковые ситуации. У них были хорошие и плохие времена. И они могут просто собраться вместе и поговорить об этом». [Натан Дарвилл, бывший военнослужащий]:

«Возможность общаться с людьми с таким же жизненным опытом позволяет почувствовать, что у тебя есть путь и есть поддержка».

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Поездки на мотоциклах отвлекают от тягот повседневной жизни и дают возможность развеяться. Бывшие военные часто страдают от депрессии, у некоторых возникают психические расстройства.

[Грэм Томпсон, вице-президент общества «Военное братство»]:

«К нам присоединились несколько человек, которым требовалась постоянная поддержка. Так они чувствуют уверенность в том, что не собьются с пути».

Байкеры также делятся информацией, чтобы помочь другим найти работу и обустроить жизнь.

[Натан Дарвилл, бывший военнослужащий]:

«Это похоже на переезд в другой дом. Надо просто собраться всем вместе и помочь человеку переехать и снять стресс».

Эта группа бывших военных живёт в Австралийской столичной территории. В сообществе больше 20 человек. Но это только часть огромного движения, которое охватывает всю Австралию.

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