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Четвероногий патруль стал интернет-звездой в Бразилии

Четвероногий патруль стал интернет-звездой в Бразилии

Пёс по кличке Капрал Оливейра сидит в полицейской машине и готов отправиться на дежурство. Эта собака..

Дата загрузки: 2022-10-20

Четвероногий патруль стал интернет-звездой в Бразилии

Пёс по кличке Капрал Оливейра сидит в полицейской машине и готов отправиться на дежурство. Эта собака стала талисманом полиции и интернет-звездой.

Три года назад полицейский Криштиан нашёл голодного и раненого пса возле здания военной полиции в Рио-де-Жанейро. Мужчина забрал собаку домой и стал о ней заботиться. Однажды ради шутки надел на пса полицейскую рубашку и сфотографировал.

[Криштиан Оливейра, офицер полиции]:
«Я отправил фотографию в группу нашего участка. Шутка стала вирусной. Я открыл для него аккаунт».

Криштиану пришлось научиться вести аккаунт в социальных сетях. У него уже более 112 000 подписчиков.

[Криштиан Оливейра, офицер полиции]:
«Моя жизнь изменилась, из-за него мне пришлось стать блогером. Благодаря псу мне пришлось узнать, как работает цифровое присутствие. Если я больше трёх дней не ставлю фотографии, люди спрашивают: «Где Оливейра?», «Куда пропал Оливейра?»»

Собака в полицейской форме, включая рубашку, игрушечный пистолет и солнцезащитные очки, стала официальным талисманом 17-го батальона военной полиции.

[Криштиан Оливейра, офицер полиции]:
«Вот так он стал талисманом нашего батальона. Он был брошенной собакой. Попал в участок раненый, голодный, пугливый и агрессивный. С тех пор он изменился».

Пёс помогает полицейскому патрулировать улицы и проверять удостоверения водителей.

Люди часто просят сфотографироваться с ним.

[жительница Рио-де-Жанейро]:
«Это мило. Дети его любят и очень счастливы. Это что-то новенькое».

[водитель]:
«Капрал Оливейра просто чудесный. Очень люблю животных. Оливейра, тысячу поцелуев тебе».

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