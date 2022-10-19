Четвероногий патруль стал интернет-звездой в Бразилии
Пёс по кличке Капрал Оливейра сидит в полицейской машине и готов отправиться на дежурство. Эта собака..
Дата загрузки: 2022-10-20
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Пёс по кличке Капрал Оливейра сидит в полицейской машине и готов отправиться на дежурство. Эта собака..
Дата загрузки: 2022-10-20
Короткая ссылка на эту страницу:
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Пёс по кличке Капрал Оливейра сидит в полицейской машине и готов отправиться на дежурство. Эта собака стала талисманом полиции и интернет-звездой.
Три года назад полицейский Криштиан нашёл голодного и раненого пса возле здания военной полиции в Рио-де-Жанейро. Мужчина забрал собаку домой и стал о ней заботиться. Однажды ради шутки надел на пса полицейскую рубашку и сфотографировал.
Криштиану пришлось научиться вести аккаунт в социальных сетях. У него уже более 112 000 подписчиков.
Собака в полицейской форме, включая рубашку, игрушечный пистолет и солнцезащитные очки, стала официальным талисманом 17-го батальона военной полиции.
Пёс помогает полицейскому патрулировать улицы и проверять удостоверения водителей.
Люди часто просят сфотографироваться с ним.