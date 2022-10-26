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На монетах США впервые появится актриса азиатского происхождения

На монетах США впервые появится актриса азиатского происхождения

На американской валюте впервые появится актриса азиатского происхождения. На монете номиналом 25 центов напечатают лицо Анни..

Дата загрузки: 2022-10-27

На монетах США впервые появится актриса азиатского происхождения
На американской валюте впервые появится актриса азиатского происхождения. На монете номиналом 25 центов напечатают лицо Анни Мэй Вонг.

Она была первой известной голливудской актрисой китайского происхождения. Снималась в немом и звуковом кино.

[Джон Макгро, создатель монеты]:
«Это кадр истории. Мы используем монеты, чтобы показать, каким было общество в прошлом. Это что-то вроде капсулы времени».

Вонг родилась в 1905 году в Лос-Анджелесе. Она получила свою первую роль статиста в фильме «Красный фонарь» в 1919 году в возрасте 14 лет. А первую главную роль сыграла в 1922 году в фильме «Жертвы моря».

В целом снялась более чем в 60 кинокартинах. Самой известной с её участием считается мелодрама 1932 года «Шанхайский экспресс».

И хотя её считали одной из самых красивых актрис, ролей в романтических комедиях она не получала. Тогда в США действовал закон, который запрещал представителям других рас целоваться на экране.

Из-за разных ограничений она мало зарабатывала. Это вынудило её поехать сниматься в Европу. Она также играла в театре в Лондоне и Нью-Йорке.

[Вентрис Гибсон, директор монетного дома]:
«Монетный двор США, в котором работает около 1700 сотрудников, специализируемся на создании монет, отражающих богатую и прекрасную историю нашей страны».

Это будет целая серия памятных монет. На них также увековечат защитницу гражданских прав Майю Энджелоу и астронавтку Салли Райд – первую американку, которая отправилась в космос.
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