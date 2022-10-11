Приложение позволяет кенийцам участвовать в охране дикой природы

Гид Джон Перрет организует сафари на верблюдах для туристов в Кении. Помимо привычной работы, он теперь..

Гид Джон Перрет организует сафари на верблюдах для туристов в Кении. Помимо привычной работы, он теперь увлекается наблюдением за животными. Фотографирует зебр, буйволов, антилоп и всех, кого встретит.

Затем загружает фотографии и комментарии к ним в специальное приложение под названием «Атлас млекопитающих Кении». Его запустили кенийские музеи.

В африканской стране насчитывается 25 тысяч видов животных и 7000 видов растений. При этом учёных немного, и постоянное наблюдение за всеми млекопитающими – задача непосильная. Новое приложение позволяет простым кенийцам стать биологами-любителями и помогать науке.

[Джон Перрет, гид]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Эти данные могут объединить с научными и получить представление о какой-либо популяции. Получается непрерывная перепись животных. А Кенийская служба дикой природы проводит перепись только раз в три-четыре года».

Пользователи вместе с фотографиями отправляют данные о том, где увидели животных, сколько их, и есть ли детёныши. Так учёные узнают о местах обитания, миграции и росте популяций разных видов млекопитающих.

[Саймон Мусила, сотрудник организации Национальные музеи Кении]:

«Мы хотим вовлечь широкую общественность в дело по сохранению различных видов животных. Это один из основных способов, который доступен людям. Каждый раз, увидев где-либо млекопитающих, они отправляют нам данные».

Приложение также помогает кенийским гидам составлять карты мест обитания животных. Благодаря этому экскурсии становятся интереснее и привлекают больше туристов.

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