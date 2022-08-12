В Армении впервые прошёл армяно-иранский кулинарный фестиваль

Плов, шашлыки и сладости – на кулинарном фестивале «Навасард» в Армении можно попробовать десятки блюд. Здесь..

Плов, шашлыки и сладости – на кулинарном фестивале «Навасард» в Армении можно попробовать десятки блюд. Здесь представлены армянская и иранская кухня. Такой праздник проходит впервые.

Армянская кухня – одна из древнейших в мире. Кулинарные традиции уходят корнями в прошлую эру. Ещё 2500 лет назад армяне умели печь хлеб. В приготовлении блюд используют много овощей и зелени.

[Баграт Авакемян, участник фестиваля]:

«Во-первых, у нас очень питательная кухня. Мы, как древние христиане, готовим всё с любовью. Главный акцент – это любовь в блюде. Мы любим любовь дарить блюду».

В празднике участвуют десятки поваров. Каждый должен представить на суд жюри коркот – кашу из пшеничной крупы, гату – пирог с начинкой из масла и сахарной пудры, а также долму – мясной фарш с рисом, обёрнутый виноградными листьями.

[турист из Австралии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я никогда не пробовал так много разных блюд. Я только что купил отличный шашлык из бараньей рульки. Наверное, он весь остался между зубов, но это неважно, потому что он очень вкусный».

Исторически так сложилось, что у армян и иранцев есть много общего в культуре и кулинарии. В иранской кухне также используют много мяса, овощей и зелени.

[турист из Италии]:

«Здесь иранских блюд я ещё не пробовал, но я бывал в Иране и люблю иранскую кухню. Она отличается от итальянской, но мне нравится».

В мероприятии также участвуют ремесленники, фермеры и фольклорные ансамбли.

Своё название фестиваль получил в честь первого месяца года по древнеармянскому календарю. Он начинался 11 августа. В этот день раньше праздновали армянский Новый год – Навасард.

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