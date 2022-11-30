Индийские ткачи создают сари из окрашенных нитей, как 900 лет назад

На семейной фабрике в индийском городе Патан создают уникальные сари. Для их изготовления применяют технику патола,..
Дата загрузки: 2022-12-01
На семейной фабрике в индийском городе Патан создают уникальные сари. Для их изготовления применяют технику патола, когда нити окрашиваются до плетения ткани. В штате Гуджарат такой способ используют уже 900 лет.
[Бхарат Салве, сотрудник фабрики]:
«Обычно для сари сначала ткут ткань, а потом наносят рисунок. Но здесь процесс идёт в обратном порядке. Сначала мы окрашиваем нити, а затем делаем ткань».
Перед окрашиванием нити перевязывают особым образом, чтобы получился нужный рисунок. Работа скрупулёзная и требует точности.
[Рохит Салве, сотрудник фабрики]:
«На изготовление одного сари уходит от четырёх до шести месяцев. Всё зависит от того, сколько используется цветов. Чем их больше, тем больше нужно времени. Также играет роль сложность рисунка».
В XI веке в штате Гуджарат было примерно 700 семей, которые делали сари в технике патола. Сейчас осталась только одна. Раньше такая одежда была признаком высокого социального статуса женщин.
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