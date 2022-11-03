Робот-скульптор может создавать точные копии древнегреческих скульптур

Этот робот, возможно, сможет убедить Великобританию вернуть Греции мраморы Элгина. Так называют собрание шедевров древнегреческого искусства, которое доставил в Англию в начале XIX века лорд Элгин. Ныне оно хранится в Британском музее в Лондоне.

Робот уже вырезал точную копию головы лошади возрастом 2500 лет, которую более 200 лет назад вывезли из Парфенона.

[Роджер Мишель, основатель Института цифровой археологии]:

«На сканирование и создание 3D-модели ушло 9-10 недель. Затем робот приступил к работе. Вырезал примерно 7 или 8 дней. Потом мастера три недели доводили её до совершенства. Последние 3-5% – это ручная работа, и она решающая».

Робот-скульптор находится в специализированной мастерской в итальянской Карраре. Все скульптуры Парфенона он сможет воссоздать примерно за полтора года.

[Алекси Кареновска, технический директор компании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы не знаем наверняка, но лично у меня есть ощущение, что если бы эта технология была доступна Фидию или Микеланджело, они восприняли бы её с энтузиазмом».

Афины добиваются того, чтобы мраморы Элгина вернулись на родину. Среди них 75-метровые рельефы, а также 15 метоп и 17 скульптур. Их создали скульптор Фидий с учениками.

Элгин, который приобрёл древности, в то время был британским послом в Османской империи, правившей Грецией.

Лондон говорит, что мраморы купили на законных основаниях. Греция этого не признаёт.

Пока никаких переговоров о возвращении артефактов с греческим правительством не ведётся.

Короткая ссылка на эту страницу: