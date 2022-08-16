Нападение на писателя Салмана Рушди: первая реакция Ирана и ответ Госдепартамента США

[Нед Прайс, представитель Госдепартамента США]:

«Это подло и отвратительно. Мы это осуждаем».

Так Госдепартамент США прокомментировал реакцию Ирана на попытку убийства писателя Салмана Рушди. Британцу индийского происхождения десятилетиями угрожали смертью с тех пор, как он своими произведениями разозлил иранское духовенство.

12 августа перед выступлением в Нью-Йорке на писателя напали с ножом и нанесли ему многочисленные ранения. Теперь 75-летний Рушди в больнице. Нападавшего, 24-летнего Хади Матара, задержали на месте.

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При этом официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани сказал, что свобода слова не оправдывает оскорбления Рушди в адрес религии. Он также сказал, что в ситуации виноваты сам писатель и его сторонники.

В 1988 году британец издал роман «Сатанинские стихи». С тех пор за его голову было назначено вознаграждение. Бывший в то время Верховным лидером Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, то есть указ, призывающий мусульман убить писателя и всех, кто участвовал в издании книги. По его словам, в романе содержатся богохульные отрывки.

[Кэти Хочул, губернатор штата Нью-Йорк]:

«Нельзя принимать тех, кто прибегает к насилию из-за призывов иностранных или даже национальных лидеров. Я хочу сказать, что человек с ножом не может заставить замолчать человека с пером».

Роман «Сатанинские стихи» в своё время вызвал массовые протесты. Его запретили во многих мусульманских странах, поскольку одним из его персонажей является пророк Мухаммед. Стоит отметить, что Рашди уже публично извинялся за это произведение. Однако ему всё равно приходилось вести скрытую жизнь.

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