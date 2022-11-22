Из-за кризиса британцы стали меньше забирать животных из приютов

Этот банк еды не совсем привычный. Он не для людей, а для домашних питомцев. [Кристина Пул,..
Дата загрузки: 2022-11-22
[Кристина Пул, ветеринар]:
«Однажды к нам пришла женщина, которая вместе с собакой ела рисовые хлопья, поскольку в ту неделю у них была только эта еда».
Цены на некоторые корма для домашних животных в Великобритании за последние несколько месяцев выросли на треть.
Это заставляет некоторых владельцев домашних животных идти на жертвы.
[Марк, владелец питомца]:
«Мы лучше себе откажем, чем отдадим Рокси. Это мой ребёнок».
В этом году в организации Charity Dogs Trust запросов на поиск собаке новой семьи стало больше почти на половину.
Милли одна из тех, кому пришлось покинуть прежний дом, поскольку денег на неё не хватало.
[Аманда Сэндс, менеджер Dogs Trust Leeds]:
«Очень сильно вырос спрос на новые семьи для собак. Сложно сказать до свидания своему другу. Невыносимо и немыслимо».
Однако из-за роста стоимости жизни люди боятся брать на себя обязательства.
[Бриди Уильямс, менеджер по переселению животных]:
«Обычно хватало выходных. Находили новый дом для 30-40 кошек. Теперь мы рады, если удаётся пристроить хотя бы 20».
В этом приюте также стало больше кошек, которые ждут, пока их заберут в новый дом. Раньше максимумом было около 100 животных, теперь 240.
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