Из-за кризиса британцы стали меньше забирать животных из приютов

Этот банк еды не совсем привычный. Он не для людей, а для домашних питомцев. [Кристина Пул,..

[Кристина Пул, ветеринар]:

«Однажды к нам пришла женщина, которая вместе с собакой ела рисовые хлопья, поскольку в ту неделю у них была только эта еда».

Этот банк еды не совсем привычный. Он не для людей, а для домашних питомцев.

Цены на некоторые корма для домашних животных в Великобритании за последние несколько месяцев выросли на треть.

Это заставляет некоторых владельцев домашних животных идти на жертвы.

[Марк, владелец питомца]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году в организации Charity Dogs Trust запросов на поиск собаке новой семьи стало больше почти на половину.

Милли одна из тех, кому пришлось покинуть прежний дом, поскольку денег на неё не хватало.

[Аманда Сэндс, менеджер Dogs Trust Leeds]:

«Очень сильно вырос спрос на новые семьи для собак. Сложно сказать до свидания своему другу. Невыносимо и немыслимо».

Однако из-за роста стоимости жизни люди боятся брать на себя обязательства.

[Бриди Уильямс, менеджер по переселению животных]:

«Обычно хватало выходных. Находили новый дом для 30-40 кошек. Теперь мы рады, если удаётся пристроить хотя бы 20».

В этом приюте также стало больше кошек, которые ждут, пока их заберут в новый дом. Раньше максимумом было около 100 животных, теперь 240.

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