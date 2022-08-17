Эстония закрывает границу для россиян с эстонскими визами

Россиян с шенгенскими визами больше не впустят в Эстонию. Распоряжение распространяются на визы, выданные эстонскими властями...
Дата загрузки: 2022-08-17
Россияне с шенгенскими визами, выданными другими странами, пока смогут въезжать на эстонскую территорию.
[Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии]:
«Мы также рассматриваем возможность закрыть российско-эстонскую границу для всех российских граждан, въезжающих в Шенгенскую зону или Эстонию».
В конце февраля российским самолётам запретили летать в воздушном пространстве Евросоюза. Попасть в Европу можно, только сделав пересадку в открытой стране. Также доступным осталось сухопутное сообщение через Эстонию, Латвию и Финляндию. Летом поток российских туристов увеличился.
[турист из России]:
«Я думаю, что нельзя нарушать права человека не смотря на все те вещи, что происходят, и люди должны перемещаться свободно».
[туристка из России]:
«Очень плохо. Мы очень расстроились, когда прочитали эту новость, потому что Европа цивилизованная. Мы себя тоже считаем цивилизованными людьми и хотим тоже перемещаться».
Латвия, Литва и Чехия больше не выдают россиянам туристические визы. А Эстония и Финляндия недавно призвали ввести такие же санкции во всех странах Евросоюза.
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