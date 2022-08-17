В Валенсии не могут сдержать сильный лесной пожар

В испанской Валенсии не удаётся взять под контроль сильный лесной пожар. Он начался в минувшую субботу..
Дата загрузки: 2022-08-17
Власти продолжают эвакуировать местных жителей в качестве меры предосторожности. Большинство соглашаются уехать. Из 11 населённых пунктов вывезли более полутора тысяч человек.
[эвакуированная]:
«Мы хотели взять несколько вещей, но всё было так напряжённо, что мы не знали, что делать. Сейчас обстановка немного поспокойнее, поэтому мы вернулись за вещами».
[эвакуированная]:
«Думаю, лучше быть осторожными. Всё настолько сухо, что одна искра – и всё вспыхнет. Я прекрасно это понимаю».
По словам пожарных, за ночь воздух стал более влажным, но обстановку осложняет изменчивый ветер, и спрогнозировать дальнейший ход событий сложно. Борьба с огнём продолжается.
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