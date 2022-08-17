В испанской Валенсии не удаётся взять под контроль сильный лесной пожар. Он начался в минувшую субботу..

В Валенсии не могут сдержать сильный лесной пожар

В испанской Валенсии не удаётся взять под контроль сильный лесной пожар. Он начался в минувшую субботу из-за удара молнии. С тех пор охватил площадь в 10 тысяч гектаров и уже стал самым масштабным пожаром в регионе этим летом. Он угрожает двум городкам.

Власти продолжают эвакуировать местных жителей в качестве меры предосторожности. Большинство соглашаются уехать. Из 11 населённых пунктов вывезли более полутора тысяч человек.

[эвакуированная]:

«Мы хотели взять несколько вещей, но всё было так напряжённо, что мы не знали, что делать. Сейчас обстановка немного поспокойнее, поэтому мы вернулись за вещами». [эвакуированная]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По словам пожарных, за ночь воздух стал более влажным, но обстановку осложняет изменчивый ветер, и спрогнозировать дальнейший ход событий сложно. Борьба с огнём продолжается.

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