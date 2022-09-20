Прибалтика и Польша закрывают границы для российских туристов

Четыре из пяти стран Евросоюза, граничащих с Россией, запретили российским туристам въезд по шенгенским визам. Это..

Четыре из пяти стран Евросоюза, граничащих с Россией, запретили российским туристам въезд по шенгенским визам. Это Польша, Эстония, Литва и Латвия.

Пересечь границу нельзя даже с визами, выданными третьими странами.

Финляндия осталась открытой, но решила сократить количество выдаваемых россиянам виз.

[Кая Каллас, премьер-министр Эстонии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Запрет не касается диссидентов, ищущих убежища в ЕС, беженцев, постоянных жителей Евросоюза и тех, кто едет в гости к родственникам.

[Роман Лютович, турист]:

«Большинство россиян заметили бы, если бы их не пускали в Турцию. И то не большинство, а большинство из ездящих. Но это очень незначительная часть населения, на самом деле». [Мария Оникина, туристка]:

«Жаль, что санкции касаются именно обычных людей».

Российские власти заявили, что примут ответные меры, но не будут закрывать границы для граждан Евросоюза.

Ранее ЕС запретил все полёты из России. Доступными остались только железнодорожное и автомобильное сообщения.

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