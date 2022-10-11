Японские отели готовятся снова встречать иностранных туристов

Япония открывает свои двери для индивидуальных туристов, а также безвизовый въезд для привитых от коронавируса гостей..

Япония открывает свои двери для индивидуальных туристов, а также безвизовый въезд для привитых от коронавируса гостей из нескольких стран. Теперь местные гостиницы спешат подготовить номера. Более двух лет с начала пандемии здесь не видели иностранных постояльцев.

Это отель, где также предлагают купание в горячих источниках. В 1948 году его открыла в Токио бабушка нынешнего менеджера. И за десятилетия ведения бизнеса пандемия стала для заведения самой большой проблемой.

[Арата Сава, менеджер отеля]:

«Когда началась пандемия COVID, те гости, которых принимал отель, отдельные путешественники внезапно не смогли въехать в Японию, поэтому до сих пор мы находились в ситуации, когда у нас практически не было посетителей. До этого было мало дней без гостей».

80-90% посетителей этого отеля были иностранцами. После начала пандемии пришлось адаптироваться. Гостиницу преобразовали в спа-центр и офис для жителей Токио, работающих удалённо. Но доходы сократились вдвое.

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В дополнение к отмене ограничений для путешественников Япония также отменит дневной лимит прибытия, который в настоящее время установлен на уровне 50 000 человек.

Впрочем, трудности для туристов всё равно сохранятся. В то время как другие страны массово отказываются от соблюдения дистанции и ношения масок, в Японии эти правила сохраняются.

[Арата Сава, менеджер отеля]:

«С начала пандемии до сих пор у нас было всего несколько иностранных гостей. Почти все они были в масках, но я действительно не уверен, что люди, которые приедут позже, будут делать то же самое. Буду просить их носить маску внутри здания».

Гостья отеля из Великобритании говорит, что посетителям стоит уважать местные правила.

[гостья отеля из Великобритании]:

«Надеюсь, что люди смогут прийти сюда и уважительно отнестись к мерам, которые принимает Япония, независимо от того, согласны они или нет. Нужно уважать их и делать то, что они говорят».

С начала пандемии в стране выявили более 17,5 миллионов заражений COVID-19. Скончалось более 37 тысяч человек.

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