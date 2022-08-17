Мурализм как вид искусства возрождают в Мексике

В этом маленьком мексиканском городке художники используют кисти, чтобы вернуть к жизни мурализм – движение 20-х..

В этом маленьком мексиканском городке художники используют кисти, чтобы вернуть к жизни мурализм – движение 20-х годов прошлого века.

В росписи стен участвуют преподаватели и студенты Школы мурализма Сикьероса. Они создают свои произведения так же, как это делали их знаменитые предшественники вскоре после мексиканской революции.

[Хесус Родригес Аревало, учитель мурализма]:

«Мурализм – это статичное изображение, которое рассказывает историю жизни конкретного места. Это городское искусство, которое мы уважаем, и которое будет продолжать существовать. Есть ещё граффити. Но это не мурализм».

Сто лет назад основатели движения тоже начинали с этой школы. Это был 1922 год. Им поручили вынести искусство из галерей в общественные места.

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Спонсируемые правительством, они имели доступ к самым величественным зданиям страны и необходимые ресурсы для экспериментов с новыми методами.

[Давид Мартинес Бурге, историк]:

«Как и в каждом художественном движении, происходит смена поколений, и проблемы не всегда одни и те же. Движение исчезло, поскольку ко второй половине XX века политические и исторические условия Мексики изменились».

Родригес и его ученики не ждут, что мурализм станет таким же популярным, как 100 лет назад. Но это не убавляет их энтузиазма.

[Жанет Кальдерон, художница]:

«Писать на стене в городе, на улице, в сельской местности – то же самое, что работать, например, в муниципальном здании. Для меня это так же важно и ценно. Я прихожу и выкладываюсь на все сто».

Школа занимается переработкой и повторным использованием выброшенных материалов. Ученики даже делают рисунки из мусора.

Обучение бесплатное. За пять последних лет из учебного заведения выпустилось около 40 учеников.

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