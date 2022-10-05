Старинные торговые центры с мастерскими возрождают в Марокко

Так выглядят старинные торговые центры Марокко. Подобные общественные строения издавна известны как караван-сараи. Но в Марокко..

Так выглядят старинные торговые центры Марокко. Подобные общественные строения издавна известны как караван-сараи. Но в Марокко они служили не только местом отдыха путешествующих торговцев. Такие здания троили и для местных ремесленников.

В городе Фес насчитывается 120 древних торговых центров. Большинство в плачевном состоянии. Местные власти и международные фонды выделили 160 миллионов долларов на их реставрацию. Десять зданий уже отремонтированы.

[Фуад Сергини, директор Агентства развития Феса]:

«Это очень важно и значимо, особенно в плане сохранения ремёсел. Если ремесленник работает в здании, которое вот-вот рухнет, то потеряет и мастерскую, и свою работу».

В отреставрированных зданиях снова кипит жизнь и повсюду видны товары.

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[Фатима Захра Халлуки, мастер по ковроткачеству]:

«Здесь представлены различные виды ремёсел. Мы хотим привлечь туристов из Марокко и других стран, поэтому совершенствуем свои навыки, качество товаров и проявляем творчество». [Отман Фахиме, кожевенный мастер]:

«Приходит много туристов. До этого я работал на окраине города. Там нет туристов и почти нет покупателей. А здесь туристический район, и мы стремимся делать всё ещё лучше».

Марокканские ремесленники продают ковры, гобелены, одежду, обувь, аксессуары из кожи, а также изделия из латуни и дерева.

[турист из Нидерландов]:

«Мне очень понравилось. Вокруг такая старина, много украшений, представлены различные ремёсла. Это просто прекрасно. Такая дополнительная городская достопримечательность».

В старинных торговых центрах, помимо мастерских, располагались склады для товаров, а на верхних этажах были жилые помещения для ремесленников и их семей. Также там могли остановиться путешественники или торговцы.

Сейчас в Фесе ремонтируют ещё 30 старинных караван-сараев.

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