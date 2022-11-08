Как кофе помогает возродить тропические леса Мозамбика

Национальный парк Горонгоса когда-то считался одним из лучших в Африке. Всё изменилось во время гражданской войны..

Национальный парк Горонгоса когда-то считался одним из лучших в Африке. Всё изменилось во время гражданской войны в Мозамбике в прошлом столетии.

Заповедник стал местом вооружённого конфликта. Пострадали и животный мир, и растительность. Мирные жители тоже ускоряли гибель лесов. Они вырубали деревья, освобождая место под кукурузные поля.

Последние четыре десятилетия Горонгоса ежегодно терял 100 гектаров леса. Но сейчас заповедник возрождается. Восстановить зелёный покров помогает так называемая кофейная инъекция.

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Смотритель парка Педру Муагара предложил сажать на месте вырубок кофейные деревья. Это стало стимулом для местных жителей защищать тропические леса.

[Педру Муагара, смотритель нацпарка Горонгоса]:

«Мы поняли: если просто призывать к восстановлению лесов, не обещая людям никакой выгоды, то дело будет двигаться, но очень медленно. То есть за год высаживается очень мало деревьев. Поэтому мы предлагаем участвовать в проекте, который приносит и пользу экологии, и социально-экономические выгоды».

Специалисты национального парка изучают сорта кофейных деревьев и выбирают для посадки устойчивые к вредителям, болезням, засухе и длительным сезонам дождей.

Это важно, поскольку погода в Мозамбике становится всё неустойчивее. Засухи, наводнения, штормовые ветры губят сельское хозяйство и ставят людей на грань выживания.

Но сейчас более 800 мелких фермеров зарабатывают на жизнь, участвуя в производстве кофе. Почти половина из них – женщины.

[Фатианса Паулина, фермер]:

«Мои дети могут ходить в школу. И хотя иногда бывает засуха, но урожай кофе есть всегда. У меня хватает денег, чтобы заботиться о детях и не голодать, потому что кофе – это стабильный заработок».

В прошлом году люди, живущие рядом с заповедником, посадили более 260 тысяч кофейных деревьев и 20 тысяч деревьев местных видов.

Сейчас в общей сложности на 250 гектарах земли растёт 815 тысяч кофейных деревьев.

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