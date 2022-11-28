В Марокко возрождают искусство каллиграфии, признанное культурным наследием ЮНЕСКО

Арабские буквы красивой вязью ложатся на лист бумаги. В искусстве каллиграфии марокканец Мохаммед Серхини практикуется ежедневно. Он записывает стихи, известные высказывания или научные тексты.

Арабский язык пришёл в Марокко в VII веке вместе с завоевателями. Постепенно сформировался местный диалект и появились собственные стили письма.

[Мохаммед Серхини, каллиграф]:

«В Марокко своя особенная марокканская каллиграфия. Она берёт начало в куфическом письме, и от неё разветвились разные стили. Есть магрибинская письменность машреки, которая называется тулут. Есть стиль мабсут, которую использовали для написания священных текстов. Ещё одна письменность называется муджавхер».

Серхини с детства постигал искусство каллиграфии, но в школу не ходил. В то время не хватало теоретических знаний, а бумага была в дефиците.

[Мохаммед Серхини, каллиграф]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Для разных стилей письма используют перья разной формы. Их делают из тростника или бамбуковых стеблей.

В городе Фес открыли небольшую школу, где марокканскую молодёжь учат каллиграфии.

[Мохаммед Чаркауи, учитель каллиграфии]:

«Интернет, социальные сети и современные технологии вытесняют традиционную рукописную каллиграфию. Мы пытаемся возродить это искусство в Марокко, поэтому открыли два учебных заведения в Касабланке и Фесе».

В последние годы каллиграфия становится в Марокко всё популярнее, особенно среди женщин. Теперь возрождению древнего искусства способствует и то, что в прошлом году арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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