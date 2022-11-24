Модный показ в поддержку культуры индейцев прошёл в Мексике

Культурные традиции индейцев стали вдохновением для этих нарядов. Их демонстрируют на модном показе в Мехико. Его..

Культурные традиции индейцев стали вдохновением для этих нарядов. Их демонстрируют на модном показе в Мехико. Его цель – продвигать товары дизайнеров и ремесленников из числа коренных народов. Сейчас отрасль страдает от нехватки средств, от нестабильности экономики и даже плагиата.

Так в последние месяцы в незаконном использовании индейских узоров и орнаментов были замечены американский бренд одежды Ralph Lauren и китайский интернет-магазин Shein. А в 2015 году подобный скандал разгорелся вокруг французского модного дома Isabel Marant (Изабель Маран).

[Илан Крус, дизайнер]:

«Мы стараемся повысить осведомлённость людей, чтобы они понимали, что наши изделия многогранны и несут в себе мощное культурное значение. Это помогает людям видеть и понимать процессы, которые мы выполняем».

Многие ремесленники из числа коренных народов раньше занимались ткачеством. Но конкуренция с крупными производителями заставила их искать новые пути. Так, некоторые стали шить наряды с элементами традиционного стиля.

[Роза Гонсалес, дизайнер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это востребованнее на рынке. Каждый может надеть платье от кутюр на какое-нибудь торжество или выпускной бал. Мы даже шьём свадебные наряды».

В мероприятии участвуют дизайнеры из разных стран Америки. Лисет Альварес из Перу создаёт аксессуары, сочетая современный стиль и старинные традиции.

[Лисет Альварес, дизайнер из Перу]:

«Например, мы делаем современные сумки, не забывая о традиционной культуре. Мы окрашиваем изделия натуральными красками, например, из листьев. Материю ткём на ткацком станке и шьём детские платья, сумки и подушки».

Неделю моды Original организовало правительство Мексики.

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