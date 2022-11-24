Модный показ в поддержку культуры индейцев прошёл в Мексике

Культурные традиции индейцев стали вдохновением для этих нарядов. Их демонстрируют на модном показе в Мехико. Его..
Дата загрузки: 2022-11-24
Так в последние месяцы в незаконном использовании индейских узоров и орнаментов были замечены американский бренд одежды Ralph Lauren и китайский интернет-магазин Shein. А в 2015 году подобный скандал разгорелся вокруг французского модного дома Isabel Marant (Изабель Маран).
[Илан Крус, дизайнер]:
«Мы стараемся повысить осведомлённость людей, чтобы они понимали, что наши изделия многогранны и несут в себе мощное культурное значение. Это помогает людям видеть и понимать процессы, которые мы выполняем».
Многие ремесленники из числа коренных народов раньше занимались ткачеством. Но конкуренция с крупными производителями заставила их искать новые пути. Так, некоторые стали шить наряды с элементами традиционного стиля.
[Роза Гонсалес, дизайнер]:
«Это востребованнее на рынке. Каждый может надеть платье от кутюр на какое-нибудь торжество или выпускной бал. Мы даже шьём свадебные наряды».
В мероприятии участвуют дизайнеры из разных стран Америки. Лисет Альварес из Перу создаёт аксессуары, сочетая современный стиль и старинные традиции.
[Лисет Альварес, дизайнер из Перу]:
«Например, мы делаем современные сумки, не забывая о традиционной культуре. Мы окрашиваем изделия натуральными красками, например, из листьев. Материю ткём на ткацком станке и шьём детские платья, сумки и подушки».
Неделю моды Original организовало правительство Мексики.
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