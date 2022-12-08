В Мексике цветут пуансеттии – местный символ Рождества

В Мехико снова повсюду видны цветущие пуансеттии. А это значит, что скоро наступит Рождество, и эти..

В Мехико снова повсюду видны цветущие пуансеттии. А это значит, что скоро наступит Рождество, и эти растения появятся почти в каждом доме.

[покупательница]:

«Это важный символ Рождества. Пуансеттии – это хорошие украшения для дома. Я купила их, чтобы украсить офис».

Этот цветок также называют молочаем красивейшим, но в Мексике его величают «Рождественской звездой». Сходство с ней придаёт форма прицветников. К тому же пуансеттии цветут в праздничный сезон.

Купить их можно на рынке в Сочимилько и других местах города.

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[Роберто Вилья, предприниматель]:

«Каждый год пуансеттии быстро раскупают, но в этом году желающих немного. Мы не знаем, в чём дело, но торговля идёт медленно. Нам надо продать всё до 12 декабря, потому что потом спрос упадёт».

Впрочем, в этом году в Мехико всё равно рассчитывают продать не менее трёх миллионов цветов.

Молочай красивейший – это вечнозелёный кустарник, который вырастает до трёх метров в высоту. Но дома выращивают гибриды высотой не больше 30 сантиметров.

Этот цветок в первой половине XIX века описал немецкий учёный. А название «пуансеттия» появилось чуть позже. Оно произошло от имени ботаника и первого американского посла в Мексике Джоэла Робертса Пойнсетта. Ему очень понравились эти яркие цветы, и он стал выращивать их в США.

У ацтеков молочай красивейший носил название «куэтлашсучитль». Они считали цветок лекарственным и использовали его в народной медицине.

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