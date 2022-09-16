Майку Майкла Джордана продали за рекордные $10,1 млн

Рекордные десять миллионов 100 тысяч долларов выручили за майку легенды американского баскетбола Майкла Джордана. Она ушла..

[Брам Вахтер, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Это одна из самых культовых маек Майкла Джордана, о какой может только мечтать коллекционер. В ней он играл в финале NBA в 98-м году, что отражено в фильме «Последний танец»».

Рекордные десять миллионов 100 тысяч долларов выручили за майку легенды американского баскетбола Майкла Джордана. Она ушла с молотка на аукционе Sotheby’s. Ожидалось, что лот принесёт от трёх до пяти миллионов.

Предыдущий рекорд для спортивной вещи был установлен ранее в этом году, когда футболку Диего Марадоны продали за 9,3 миллиона долларов.

Майка Джордана также стала самой дорогой баскетбольной майкой. До этого титул принадлежал экипировке Коби Брайанта. Она принесла 3,7 миллиона.

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Кроме того, проданный на нынешнем аукционе лот стал самой дорогой спортивной памятной вещью Джордана, ушедшей с молотка. Раньше ею была коллекционная карточка с автографом.

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