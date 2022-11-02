Уникальную копию Конституции США 1787 года продадут на аукционе

[Ричард Остин, представитель Sotheby’s]:

«Это первое появление этой копии Конституции на аукционе с 1894 года. В прошлом году мы добились большого успеха с другой копией. Одной из двух. Это вторая, доступная для частного владения».

Чрезвычайно редкую напечатанную копию Конституции США первого издания продадут на аукционе. Документ отцы-основатели Соединённых Штатов приняли на съезде в Филадельфии в 1787 году.

В ноябре 2021 года другой первый экземпляр Конституции США был продан за 43,2 миллиона долларов. Это рекордная цена для печатного текста.

Изначально таких копий первого тиража без подписей было около 500.

[Ричард Остин, представитель Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Первое издание содержит только семь оригинальных статей, определяющих структуру национального правительства США, его полномочия, отношения со штатами, а также процедуры ратификации и внесения поправок в сам документ.

Конституция США считается старейшей правительственной хартией в мире. Штаты ратифицировали её в 1788 году. С тех пор поправки в неё вносили 27 раз.

Документ расчитывают продать за 20-30 миллионов долларов. Аукцион Sotheby’s состоится 13 декабря.

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