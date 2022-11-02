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Уникальную копию Конституции США 1787 года продадут на аукционе

Уникальную копию Конституции США 1787 года продадут на аукционе

Чрезвычайно редкую напечатанную копию Конституции США первого издания продадут на аукционе. Документ отцы-основатели Соединённых Штатов приняли..

Дата загрузки: 2022-11-03

Уникальную копию Конституции США 1787 года продадут на аукционе
Чрезвычайно редкую напечатанную копию Конституции США первого издания продадут на аукционе. Документ отцы-основатели Соединённых Штатов приняли на съезде в Филадельфии в 1787 году.

[Ричард Остин, представитель Sotheby’s]:
«Это первое появление этой копии Конституции на аукционе с 1894 года. В прошлом году мы добились большого успеха с другой копией. Одной из двух. Это вторая, доступная для частного владения».

В ноябре 2021 года другой первый экземпляр Конституции США был продан за 43,2 миллиона долларов. Это рекордная цена для печатного текста.

Изначально таких копий первого тиража без подписей было около 500.

[Ричард Остин, представитель Sotheby’s]:

«Известно только о 13 уцелевших экземплярах. Из них 11 находятся в музеях и государственных коллекциях. Только два находятся в частных руках, и это один из них».

Первое издание содержит только семь оригинальных статей, определяющих структуру национального правительства США, его полномочия, отношения со штатами, а также процедуры ратификации и внесения поправок в сам документ.

Конституция США считается старейшей правительственной хартией в мире. Штаты ратифицировали её в 1788 году. С тех пор поправки в неё вносили 27 раз.

Документ расчитывают продать за 20-30 миллионов долларов. Аукцион Sotheby’s состоится 13 декабря.
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