Уникальную копию Конституции США 1787 года продадут на аукционе

Чрезвычайно редкую напечатанную копию Конституции США первого издания продадут на аукционе. Документ отцы-основатели Соединённых Штатов приняли..
Дата загрузки: 2022-11-03
[Ричард Остин, представитель Sotheby’s]:
«Это первое появление этой копии Конституции на аукционе с 1894 года. В прошлом году мы добились большого успеха с другой копией. Одной из двух. Это вторая, доступная для частного владения».
В ноябре 2021 года другой первый экземпляр Конституции США был продан за 43,2 миллиона долларов. Это рекордная цена для печатного текста.
Изначально таких копий первого тиража без подписей было около 500.
[Ричард Остин, представитель Sotheby’s]:
«Известно только о 13 уцелевших экземплярах. Из них 11 находятся в музеях и государственных коллекциях. Только два находятся в частных руках, и это один из них».
Первое издание содержит только семь оригинальных статей, определяющих структуру национального правительства США, его полномочия, отношения со штатами, а также процедуры ратификации и внесения поправок в сам документ.
Конституция США считается старейшей правительственной хартией в мире. Штаты ратифицировали её в 1788 году. С тех пор поправки в неё вносили 27 раз.
Документ расчитывают продать за 20-30 миллионов долларов. Аукцион Sotheby’s состоится 13 декабря.
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