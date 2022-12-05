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Самозаряжающиеся гаджеты: шведская компания перешла на энергию света

Самозаряжающиеся гаджеты: шведская компания перешла на энергию света

Эта жидкая полоска наполнена солнечными элементами. Очень скоро она застынет и станет частью наушников. Шведская компания..

Дата загрузки: 2022-12-05

Самозаряжающиеся гаджеты: шведская компания перешла на энергию света
Эта жидкая полоска наполнена солнечными элементами. Очень скоро она застынет и станет частью наушников.

Шведская компания Exeger создаёт самозаряжающиеся гаджеты. Для них подходит любой источник света: как солнечные лучи, так и настольная лампа.

[Джованни Фили, основатель Exeger]:
«Мы можем напечатать её нужного размера, чтобы она подошла для любого гаджета. То есть любой продукт может быть самозаряжающимся».

Источник питания под названием Powerfoyle поглощает свет и преобразует его в электрическую энергию. А это означает, что, к примеру, владельцам наушников, возможно, больше никогда не придётся их заряжать.

Эти, кстати, компания создала в сотрудничестве с Adidas и шведским аудиобрендом Urbanista.

[Джеймс Гарднер, профессор электрохимии]:
«Они нашли прекрасное применение. Думаю, для устройств, которым нужно немного энергии, будет работать отлично».

Впрочем, эксперты отмечают, что на зарядку, например, телефона потребуется очень много энергии, и, соответственно, времени.

[Джеймс Гарднер, профессор электрохимии]:
«По той же причине вы не ставите солнечные батареи на электромобилях, верно? У них большая площадь поверхности, но даже если так, они зарядятся именно на объём имеющихся батарей».

Впрочем, в Exeger уверены, что смогут произвести революцию в сфере электроники меньшего размера.

[Джованни Фили, основатель Exeger]:
«Всё работает от батарей, все «умные» устройства в «умных» домах и зданиях: от штор до всех датчиков, включая пожарную сигнализацию, домашнюю сигнализация. Это миллиарды батарей в год, которые мы можем заменить».

Сейчас компания работает над шестью продуктами, включая три вида наушников, коммуникационную гарнитуру, собачий ошейник и велосипедный шлем.
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