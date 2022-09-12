Зелёное авто Венесуэлы: солнечная энергия вместо нефти

Два венесуэльских механика собрали мини-авто, которое ездит на электричестве и на солнечной энергии. 43-летний Хосе и..

Два венесуэльских механика собрали мини-авто, которое ездит на электричестве и на солнечной энергии. 43-летний Хосе и 61-летний Аугусто говорят, что основа их изобретения – кузов старого гольф-кара.

Говорят, что им надоели очереди на заправкам и постоянные отключения света.

[Хосе Цинтрон, механик]:

«Солнечная энергия или возобновляемые источники энергии – это будущее, нужно перестать полагаться на ископаемое топливо. Не в одночасье, конечно. Нефть не исчезнет сразу, но мы должны к этому идти».

Некогда ведущая нефтяная страна вынуждена переходить на возобновляемые источники энергии. В частности Маракайбо, где живут умельцы. В прошлом это был богатый нефтедобывающий регион Венесуэлы. Однако несколько лет объёмы добычи сокращались.

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Авто может перевозить до четырёх человек и ехать со скоростью до 40 километров в час. Солнечные панели заряжаются за 10 часов. Кроме того зелёные авто смогут стать источником питания на случай отключения света в доме, что в Венесуэле бывает регулярно.

[Аугусто Праделли, механик]:

«Это решение для будущего, на десятилетнюю перспективу. Двигатели электрические, они не шумят, не вибрируют, не загрязняют окружающую среду. За ними будущее».

Изобретатели считают, что авто также станет очень актуальным в условиях тропической жары. В Венесуэле дневная температура воздуха часто достигает 35 градусов по Цельсию, отчего пешие прогулки в тягость.

В будущем мужчины хотят доработать свой гибридный электромобиль и пустить его в массовое производство.

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