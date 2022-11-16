Плавучие электростанции из Турции вырабатывают энергию для Кубы

К берегам Кубы прибыла уже седьмая плавучая электростанция. Этот флот, вырабатывающий электроэнергию, арендован у турецкой компании...

К берегам Кубы прибыла уже седьмая плавучая электростанция. Этот флот, вырабатывающий электроэнергию, арендован у турецкой компании. С его помощью на Кубе намерены хотя бы частично решить проблемы с электричеством.

Отключения света по всей стране кубинцам уже давно привычны. Но в последние месяцы ситуация стала невыносимой. Электричество отключают на 4-6 часов дважды в день.

Турецкие плавучие электростанции оснащены двухтопливными двигателями, генераторами, турбинами и бойлерами. Они могут работать на газу или мазуте. Семь кораблей будут в общей сложности вырабатывать 400 мегаватт энергии.

[Лазаро Гуэрра, директор компании Electrical Union]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Власти также объявили о намерении купить дизельные генераторы, а, кроме того, начать ремонтировать старые мазутные электростанции, построенные больше 30 лет назад.

Кубе для удовлетворения минимального спроса необходимо производить 3000 мегаватт энергии. По факту вырабатывают только две – две с половиной тысячи мегаватт.

Энергетические проблемы Кубы, наверное, – самое болезненное последствие глубокого экономического кризиса. Его причиной стало плохое управление экономикой. Сыграли роль и санкции США. Ситуация также ухудшилась во время пандемии коронавируса.

Помимо прочего, кубинцы страдают от нехватки продовольствия, лекарств и топлива. Людям приходится стоять в длинных очередях, чтобы купить товары первой необходимости.

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