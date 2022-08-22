Пропал 5 лет назад: где держат китайского правозащитника Гао Чжишэна?

Этого человека называли «совестью Китая». Гао Чжишэн был одним из самых известных китайских правозащитников, и пять..

Этого человека называли «совестью Китая». Гао Чжишэн был одним из самых известных китайских правозащитников, и пять лет прошло с тех пор, как он пропал без вести. В августе 2017 года его похитили спецагенты.

Гао представлял в судах интересы уязвимых групп людей, которых в Китае подвергают гонениям. В том числе брался за дела последователей домашних христианских церквей и приверженцев Фалуньгун. За что, начиная с 2006 года, его самого неоднократно арестовывали и пытали.

Гэн Хэ – жена Гао. Говорит, что он часто работал бесплатно, а также брался за дела, к которым китайская коммунистическая партия не хотела подпускать юристов. За свою профессиональную деятельность Гао Чжишэн был трижды номинирован на Нобелевскую премию мира.

[Гэн Хэ, жена Гао Чжишэна]:

«Он действительно использовал свои таланты, чтобы помогать людям, в том числе бесплатно. Даже приверженцам Фалуньгун, или христианам. КПК не позволяла ему брать такие дела, но он всё равно их брал. В этой работе он опирался на своё доброе сердце и свой профессионализм».

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Гэн Хэ отмечает, что компартия подвергла гонениям и родственников Гао. Сама Гэн Хэ 13 лет назад смогла бежать из Китая с двумя детьми.

[Гэн Хэ, жена Гао Чжишэна]:

«КПК постоянно преследовала старшую сестру Гао. Она всегда очень переживала за него и впала в депрессию. В итоге в мае 2020 года она утопилась в реке. Брата Гао полиция не выпускала из района проживания, опасаясь, что он будет его искать. У него отобрали документы, заставили подписать заявление и не давали уйти из полицейского отделения. В то время он был болен, ему нужно было купить лекарство и обратиться к врачу, но они постоянно ему мешали. В конце концов, он спрыгнул с крыши здания и умер».

В 5-летнюю годовщину пропажи Гао его жена и сторонники собрались перед консульством Китая, чтобы призвать к его освобождению.

[Джеймс Поттер, помощник юриста]:

«Я пришёл сюда вместе с другими людьми, чтобы поддержать его. Надеемся, что господина Гао освободят, и он сможет продолжать бороться за права человека в Китае».

Организация Amnesty International причислила Гао к узникам совести. Она добивается его освобождения с 2010 года.

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