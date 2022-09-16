30-местный электрический самолёт строят в Швеции

Это алюминиевая рама самолёта будущего. Но сама она никогда не окажется в небе. Её сделали для..

[Гильерме Альбукерке, сотрудник компании Heart Aerospace]:

«Испытания прототипа обходятся дорого, особенно неудачные. Причина в том, что все детали настоящие – авиационные».

Это алюминиевая рама самолёта будущего. Но сама она никогда не окажется в небе. Её сделали для того, чтобы протестировать аккумуляторы, пропеллеры и тому подобное. Эксперимент проходит в шведском Гётеборге. Здесь строят прототип электрического авиалайнера, который сможет перевозить 30 пассажиров.

После тестирования специалисты начнут строить прототип. Его испытания запланированы на 2026 год. А в 2028-м самолёт поступит в продажу.

Разработчики предупреждают, что такой дальности полёта, как у обычных авиалайнеров, пока не будет. Электрический самолёт сможет за раз пролететь 200 километров. Впрочем, его планируют оборудовать гибридной силовой установкой, работающей на экологически чистом авиационном топливе. Это удвоит дальность полёта.

[Андерс Форслунд, директор компании Heart Aerospace]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Американские авиакомпании United Airlines и Mesa Air Group заказали 200 электрических самолётов. Ещё 30 купит Air Canada. Эта компания инвестировала в разработку пять миллионов долларов США.

В Швеции уже есть небольшой электрический лайнер. Он стал первым сертифицированным электрическим самолётом, который продают полностью готовым к эксплуатации. Его используют для тренировочных полётов. Заряда батареи хватает только на час.

При этом многие компании по всему миру работают над созданием электрических самолётов и лайнеров с водородными двигателями.

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