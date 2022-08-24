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Как австралийские келпи развлекают постояльцев дома престарелых

Как австралийские келпи развлекают постояльцев дома престарелых

[Айвен Беттридж, житель дома престарелых

Дата загрузки: 2022-08-24

Как австралийские келпи развлекают постояльцев дома престарелых

[Айвен Беттридж, житель дома престарелых]:
«Собаки – это замечательные создания».

Жителя австралийского дома престарелых в Квинсленде посетили четвероногие соцработники.

Австралийские келпи и их дрессировщик Фрэнк Фингер стали местными знаменитостями после появления в телесериале «Собаки-помощники».

Теперь Энни и её брат Люцифер сменили загоны для скота на центральный дом престарелых в Квинсленде. Они проводят время с постояльцами, даря им положительные эмоции.

[Мирл Прайд, жительница дома престарелых]:
«Я помню Фрэнка ещё маленьким мальчиком. Я люблю собак, а у него прекрасно получается их дрессировать».

Владелец собак сам вырос в этом городе. Он говорит, что пытается сделать что-то полезное для своего сообщества.

[Фрэнк Фингер, владелец собак]:
«Это всё люди, которых я давно знаю. Они все помогли мне стать тем, кем я стал».

Он планирует сделать подобные визиты регулярными.

[Фрэнк Фингер, владелец собак]:
«Если это помогает, будем и дальше приходить».

Работники дома престарелых говорят, что общение с животными оказывает положительный долгосрочный эффект.

[Клаудия Стефсон, терапевт]:
«И он длится не 15 минут или час, пока он здесь. Эффект виден неделями».

[Мирл Прайд, жительница дома престарелых]:
«Некоторые собаки очень пугливые. Они не подходят к незнакомым. Но эти собаки очень дружелюбные».

Работники дома престарелых надеются, что другие заводчики также последуют примеру Фрэнка, и собаки начнут посещать и другие заведения в Австралии.
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