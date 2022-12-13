Первый роскошный отель для кроликов открылся в Чикаго. Здесь владельцы могут оставить пушистого питомца на время..

Первый роскошный отель для кроликов открылся в Чикаго

Первый роскошный отель для кроликов открылся в Чикаго. Здесь владельцы могут оставить пушистого питомца на время поездки, например, в отпуск.

Каждому кролику полагается просторная клетка с картонным домиком и ковром на полу. Животным даже делают массаж и читают книжки.

[Марсия Коберн, президент отеля для кроликов]:

«Мы обеспечиваем самый заботливый и роскошный уход за домашними кроликами, пока их хозяева в отъезде».

Совладелица отеля также управляет приютом для животных. Там содержат собак, кошек, кроликов и даже кур. Все доходы от отеля идут на помощь подопечным приюта.

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[Марсия Коберн, президент отеля для кроликов]:

«Мы помогаем кроликам, создавая для них хорошие условия в отеле, то есть заботимся о них. Но мы также собираем деньги, чтобы помочь животным, которым ещё предстоит найти новых хозяев».

Каждый год приют пристраивает в хорошие руки около 300 кроликов.

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