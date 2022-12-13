Первый роскошный отель для кроликов открылся в Чикаго. Здесь владельцы могут оставить пушистого питомца на время..
Дата загрузки: 2022-12-14
Первый роскошный отель для кроликов открылся в Чикаго. Здесь владельцы могут оставить пушистого питомца на время поездки, например, в отпуск.
Каждому кролику полагается просторная клетка с картонным домиком и ковром на полу. Животным даже делают массаж и читают книжки.
[Марсия Коберн, президент отеля для кроликов]:
«Мы обеспечиваем самый заботливый и роскошный уход за домашними кроликами, пока их хозяева в отъезде».
Совладелица отеля также управляет приютом для животных. Там содержат собак, кошек, кроликов и даже кур. Все доходы от отеля идут на помощь подопечным приюта.
[Марсия Коберн, президент отеля для кроликов]:
«Мы помогаем кроликам, создавая для них хорошие условия в отеле, то есть заботимся о них. Но мы также собираем деньги, чтобы помочь животным, которым ещё предстоит найти новых хозяев».
Каждый год приют пристраивает в хорошие руки около 300 кроликов.
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