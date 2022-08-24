Шанхай больше не город света из-за засухи

Знаковые небоскрёбы Шанхая отключили подсветку. Так финансовый мегаполис пытается сэкономить электричество. Юго-западные регионы Китая страдают от..
Дата загрузки: 2022-08-24
Юго-западные регионы Китая страдают от небывалой засухи. Из-за снижения уровня многих рек водохранилища мелеют. А это сокращает объёмы выработки электричества на ГЭС.
В городах вводят ограничения. Так, в течение двух дней подсветка должна быть выключена в прибрежных районах Шанхая, а также частично в финансовом центре, включая телебашню «Восточная жемчужина».
[жительница Шанхая]:
«Нужно было сделать это раньше. Из-за жары всем нужен кондиционер. Это требует много электричества. Было бы прекрасно для окружающей среды, если бы мы сделали это раньше, намного раньше».
В китайских социальных сетях на власти города посыпалась критика, что они не экономят электричество, из-за чего страдают целые провинции.
[житель Шанхая]:
«Большие города потребляют много электричества. Провинции, производящие энергию, такие как Сычуань, пострадали от пандемии, и выработка электроэнергии тоже нарушилась. Если власти Шанхая введут ограничения, это поможет ослабить давление на электросеть».
Экстремальная засуха уже более двух месяцев продолжается в бассейне реки Янцзы. Она питает треть населения страны, и на ней расположено много гидроэлектростанций.
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