Девушка-геймер спасла жизнь другу, находясь за 8000 км от него

Геймер из Англии Эйдан Джексон играл в онлайн-видеоигру с девушкой из США Диа Латорой. Вдруг она услышала странные звуки в наушниках.

«Я слышала на той стороне тяжёлое дыхание, казалось, что человек задыхался или всхлипывал», – рассказала девушка.



Диа спросила друга, всё ли у него в порядке. Ответа не было. Она попыталась связаться со службой экстренной помощи в Европейском союзе, но у неё не получилось.

Диа не знала номера телефона юноши. У неё был только его адрес. Она позвонила в полицию в Великобритании. «Я звоню из США. Я разговаривала с другом, у него случился приступ, и он больше не отвечает», – сказала девушка. В полиции приняли сообщение и выехали по адресу.



«Мы были дома и смотрели телевизор, а Эйдан был наверху в своей комнате. Мы увидели, что к дому подъехали две полицейские машины с мигалками», – вспоминает мама молодого человека. Полицейские сказали, что в доме находится человек без сознания, и звонок поступил из Америки. Родители бросились в комнату сына. Ему оказали помощь. Подобный приступ у Эйдана был в 2019 году. Он находится под наблюдением врачей.

Супруги рассказали, что благодарили Диа. А девушка ответила, что просто рада помочь.



«Я благодарю её каждый день за то, что она сделала, находясь на расстоянии более восьми тысяч километров», – сказал Эйдан.

