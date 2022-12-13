Береговая охрана Кубы перехватила лодку примерно с десятью пассажирами на борту. Они пытались покинуть остров и..

Спасались вплавь: как кубинцы пытались добраться до США на лодке

Береговая охрана Кубы перехватила лодку примерно с десятью пассажирами на борту. Они пытались покинуть остров и добраться до Соединённых Штатов.

На кадрах видно, как береговая охрана бросает на борт спасательные жилеты. На самой лодке нарисован флаг США.

Двое пассажиров решили покинуть лодку и вплавь добрались до берега. Мужчина, который помог им выбраться, говорит, что каждый заплатил за переправку около 280 долларов.

[Хоэль Анибал, местный житель]:

«Я был на берегу моря, катался на велосипеде, потом увидел лодку, на которой было много людей, и они не рыбачили. Когда подошёл к берегу, то увидел, что двое прыгнули в воду, когда подъехала полиция. Я помог им добраться до берега».

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Катера береговой охраны помогли пассажирам вернуться на берег.

[Хоэль Анибал, местный житель]:

«У них заглох двигатель, повалил дым. Их лодку снесло сюда течением. Слава богу, кажется, всё в порядке».

Массовый всплеск миграции с Кубы вызвал на карибском острове серьёзный экономический спад.

Некоторые пытаются добраться до американской Флориды на шатких судах. В самом узком месте Флоридского пролива от Кубы до США – 180 км. При этом большинство летит в Центральную Америку или Мексику и достигает границы США по суше.

В 2022 году на границе США и Мексики задержали рекордные 220 тысяч кубинцев. Подавляющему большинству из них разрешили въехать в Соединённые Штаты для рассмотрения их заявок на статус беженца.

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