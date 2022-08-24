Новый европейский спутник изучит биомассу лесов

В британской лаборатории обретает форму новый европейский спутник для изучения биомассы. Вскоре он покинет это беспыльное..
Дата загрузки: 2022-08-24
Вскоре он покинет это беспыльное помещение и перейдёт к предстартовым испытаниям в другом месте. А к звёздам отправится в 2023 году.
12-метровая антенна радара сложена, как зонтик. Она имеет решающее значение для миссии аппарата.
[Вики Лоннон, инженер]:
«На Земле невозможно узнать точно, как она будет выглядеть в космосе. Так что на этом этапе всё это, по сути, – моделирование. Будет очень интересно увидеть, как это произойдёт на самом деле».
Спутник должен будет заглянуть во влажные глубины лесов Земли совершенно по-новому. На его борту находится радар особого диапазона, который впервые запустят в космос. Он даст возможность посмотреть сквозь листья непосредственно на биомассу, которую хранят леса.
[Шон Кеган, ведущий научный сотрудник]:
«Если вы посмотрите на лес на такой длинной волне, то листья и маленькие ветки будут совершенно невидимы. Дерево будет выглядеть как каркас. И именно здесь находится биомасса».
Благодаря фотосинтезу леса превращают около трети углерода, который мы выделяем в атмосферу, в биомассу. Но сколько СО2 они содержат, в основном можно только гадать, особенно в джунглях.
Спутник так и назвали – Biomass. Он также поможет выявить наиболее богатые углеродом леса, которые особенно важно защитить.
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