fb pixel
Телеканал NTD

Новый европейский спутник изучит биомассу лесов

Новый европейский спутник изучит биомассу лесов

В британской лаборатории обретает форму новый европейский спутник для изучения биомассы. Вскоре он покинет это беспыльное..

Дата загрузки: 2022-08-24

Новый европейский спутник изучит биомассу лесов
В британской лаборатории обретает форму новый европейский спутник для изучения биомассы.

Вскоре он покинет это беспыльное помещение и перейдёт к предстартовым испытаниям в другом месте. А к звёздам отправится в 2023 году.

12-метровая антенна радара сложена, как зонтик. Она имеет решающее значение для миссии аппарата.

[Вики Лоннон, инженер]:
«На Земле невозможно узнать точно, как она будет выглядеть в космосе. Так что на этом этапе всё это, по сути, – моделирование. Будет очень интересно увидеть, как это произойдёт на самом деле».

Спутник должен будет заглянуть во влажные глубины лесов Земли совершенно по-новому. На его борту находится радар особого диапазона, который впервые запустят в космос. Он даст возможность посмотреть сквозь листья непосредственно на биомассу, которую хранят леса.

[Шон Кеган, ведущий научный сотрудник]:
«Если вы посмотрите на лес на такой длинной волне, то листья и маленькие ветки будут совершенно невидимы. Дерево будет выглядеть как каркас. И именно здесь находится биомасса».

Благодаря фотосинтезу леса превращают около трети углерода, который мы выделяем в атмосферу, в биомассу. Но сколько СО2 они содержат, в основном можно только гадать, особенно в джунглях.

Спутник так и назвали – Biomass. Он также поможет выявить наиболее богатые углеродом леса, которые особенно важно защитить.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...