Программист Тан Хуацзюнь с удовольствием играет с двухлетним сыном в своей квартире на окраине Пекина. Но..

Население мира достигло 8 млрд, но это не из-за Китая

Программист Тан Хуацзюнь с удовольствием играет с двухлетним сыном в своей квартире на окраине Пекина. Но говорит, вряд ли у них с женой будет ещё один ребёнок.

Многие китайские семьи по-прежнему остановливаются на одном наследнике, несмотря на то, что в стране отменили политику «одного ребёнка» и разрешают заводить по два.

Тан отмечает, что многие молодые люди даже жениться не хотят, не говоря уже о детях. Большинство останавливает то, что стоимость жизни растёт.

[Тан Хуацзюнь, житель Пекина]:

«В большинстве семей родители либо слишком старые, либо живут слишком далеко. Приходится нанимать няню. А это означает, что расходы будут очень большими. Вот почему люди не заводят детей. Ещё одна причина в том, что сейчас женятся поздно, и в таком возрасте сложно забеременеть».

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По данным ООН, число людей в мире уже приблизилось к отметке в восемь миллиардов. Китай по-прежнему остаётся самой населённой страной мира. Однако ожидается, что со следующего года его население начнёт сокращаться. Тогда в лидеры выйдет Индия.

Политика «одна семья – один ребёнок» действовала в Китае с 1980 по 2015 годы. Потом её отменили. Однако это не сказалось на рождаемости. В 2021 году её индекс был на уровне 1,16, то есть одним из самых низких в мире. По стандартам стабильным считается показатель в 2,1.

[Ан Жань, жительница Пекина]:

«Мы просто решаем, нужен ли нашей семье второй ребёнок. Но мы это обдумываем не потому, что рождаемость в нашей стране сокращается».

Статистика показывает, что в этом году рождаемость в Китае упадёт ниже 10 миллионов. В прошлом году было 10 миллионов 600 тысяч.

Стариков становится всё больше. Сейчас людей старше 65 лет в стране уже 13%. И ожидается, что эта цифра будет резко расти.

[Шэнь Цзяньфа, профессор Китайского Университета Гонконга]:

«Мы ожидаем, что население начнёт стареть очень быстро. Ситуация намного хуже, чем 20 лет назад».

Теперь коммунистические власти КНР сами стимулируют пары заводить больше одного ребёнка с помощью налогов и денежных пособий. Однако демографы говорят, что этого недостаточно.

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