Курс юаня упал до 15-летнего минимума

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Дата загрузки: 2022-10-26
Инвесторы опасаются, что Си укрепит свою идеологическую политику, и это произойдёт ценой экономического роста.
Во время 20-го съезда коммунистической партии Си подтвердил свой курс на так называемые всеобщее процветание, справедливое распределение доходов и стандартизированные механизмы накопления богатства.
При этом во время заседания из политики исключили нынешнего премьера Ли Кэцяна, а экс-главу КНР Ху Цзиньтао буквально вывели из зала под руки. Всё это наводит экспертов на мысль о том, что Си Цзиньпин продолжает консолидировать власть и убирать неугодных его политической линии.
В партии существует негласное правило, что пост главы можно занимать только два пятилетних срока. Си это правило нарушил.
Предполагается, что он продолжит свою сверхстрогую политику в отношении COVID, а также движение в сторону автократии.
Когда Си пришёл к власти в 2012 году, ожидали, что он будет сдержанным прагматиком, а также реформатором в духе Михаила Горбачёва. Однако он двинулся в противоположном направлении. Он распорядился внимательно изучить причины распада СССР, а затем расширил контроль над политическими процессами.
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