Курс юаня упал до 15-летнего минимума

Курс китайского юаня упал до самого низкого уровня за последние 15 лет. Это произошло после того,..

Курс китайского юаня упал до самого низкого уровня за последние 15 лет. Это произошло после того, как главу компартии КНР Си Цзиньпина избрали на беспрецедентный срок, после чего он представил новый состав Постоянного комитета Политбюро, состоящего из лояльных к нему людей.

Инвесторы опасаются, что Си укрепит свою идеологическую политику, и это произойдёт ценой экономического роста.

Во время 20-го съезда коммунистической партии Си подтвердил свой курс на так называемые всеобщее процветание, справедливое распределение доходов и стандартизированные механизмы накопления богатства.

При этом во время заседания из политики исключили нынешнего премьера Ли Кэцяна, а экс-главу КНР Ху Цзиньтао буквально вывели из зала под руки. Всё это наводит экспертов на мысль о том, что Си Цзиньпин продолжает консолидировать власть и убирать неугодных его политической линии.

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В партии существует негласное правило, что пост главы можно занимать только два пятилетних срока. Си это правило нарушил.

Предполагается, что он продолжит свою сверхстрогую политику в отношении COVID, а также движение в сторону автократии.

Когда Си пришёл к власти в 2012 году, ожидали, что он будет сдержанным прагматиком, а также реформатором в духе Михаила Горбачёва. Однако он двинулся в противоположном направлении. Он распорядился внимательно изучить причины распада СССР, а затем расширил контроль над политическими процессами.

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