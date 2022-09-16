Выше 78%: инфляция в Аргентине бьёт рекорды

Уровень инфляции в Аргентине в августе достиг 7% по сравнению с июлем. Ранее эксперты прогнозировали, что..
Дата загрузки: 2022-09-16
В годовом исчислении рост цен превысил 78%. Жители южноамериканской страны жалуются, что их зарплаты сокращаются, а товары становятся всё дороже.
[Грасиела Негретти, пенсионерка]:
«Вчера я пошла в супермаркет и вернулась домой очень расстроенной. Я сказала детям, что не может быть, чтобы за несколько дней так выросли цены. Проходит неделя, а уже тратишь вдвое больше».
Аргентина – крупный экспортёр сои, кукурузы и пшеницы. Власти страны заключили сделку с МВФ, получив пакет помощи объёмом 44 миллиарда долларов. Теперь они должны выполнить условия соглашения и снизить инфляцию.
Новый министр экономики Серхио Масса получил одобрение экспертов Международного валютного фонда. Однако люди жалуются, что ситуация не меняется.
[Лусия Эстевес, дизайнер интерьера]:
«Вообще говоря, люди еле выживают, денег не хватает. К такому привыкаешь, но проблема в том, что никогда не бывает лишних денег, чтобы себя чем-то баловать или жить лучше».
[Гваделупа Гонсалес, медсестра]:
«Поскольку доллар вырос, наша зарплата ничего не стоит. Раньше можно было заработать 100 долларов, а сейчас что такое 100 долларов? Получается заработать 150 или 200 долларов, даже если работать сверхурочно».
Как ожидается, к концу 2022 года инфляция в Аргентине составит 95%. Это один из самых высоких показателей в мире.
Короткая ссылка на эту страницу: