Выше 78%: инфляция в Аргентине бьёт рекорды

Уровень инфляции в Аргентине в августе достиг 7% по сравнению с июлем. Ранее эксперты прогнозировали, что..

Уровень инфляции в Аргентине в августе достиг 7% по сравнению с июлем. Ранее эксперты прогнозировали, что она будет на уровне 6,6%.

В годовом исчислении рост цен превысил 78%. Жители южноамериканской страны жалуются, что их зарплаты сокращаются, а товары становятся всё дороже.

[Грасиела Негретти, пенсионерка]:

«Вчера я пошла в супермаркет и вернулась домой очень расстроенной. Я сказала детям, что не может быть, чтобы за несколько дней так выросли цены. Проходит неделя, а уже тратишь вдвое больше».

Аргентина – крупный экспортёр сои, кукурузы и пшеницы. Власти страны заключили сделку с МВФ, получив пакет помощи объёмом 44 миллиарда долларов. Теперь они должны выполнить условия соглашения и снизить инфляцию.

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Новый министр экономики Серхио Масса получил одобрение экспертов Международного валютного фонда. Однако люди жалуются, что ситуация не меняется.

[Лусия Эстевес, дизайнер интерьера]:

«Вообще говоря, люди еле выживают, денег не хватает. К такому привыкаешь, но проблема в том, что никогда не бывает лишних денег, чтобы себя чем-то баловать или жить лучше». [Гваделупа Гонсалес, медсестра]:

«Поскольку доллар вырос, наша зарплата ничего не стоит. Раньше можно было заработать 100 долларов, а сейчас что такое 100 долларов? Получается заработать 150 или 200 долларов, даже если работать сверхурочно».

Как ожидается, к концу 2022 года инфляция в Аргентине составит 95%. Это один из самых высоких показателей в мире.

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