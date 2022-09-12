Зуб человека возрастом 1,8 млн лет нашли в Грузии

Археологи в Грузии нашли зуб возрастом 1,8 миллиона лет. Он принадлежит человеку. Учёные говорят, что это..

Археологи в Грузии нашли зуб возрастом 1,8 миллиона лет. Он принадлежит человеку. Учёные говорят, что это место может оказаться одним из самых ранних доисторических поселений людей в Европе.

Зуб был обнаружен недалеко от деревни Орозмани, примерно в ста километрах к юго-западу от Тбилиси. Это недалеко от города Дманиси, где в конце 90-х и начале нулевых были обнаружены человеческие черепа возрастом 1,8 миллиона лет.

Находки в Дманиси были старейшим из подобных открытий в мире за пределами Африки. Они изменили представления учёных о миграции древних людей.

По словам экспертов, новая находка близ деревни Орозмани ещё раз доказывает, что гористая местность Южного Кавказа, вероятно, была одним из первых мест, где первые люди поселились после миграции из Африки.

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[Георгий Бидзинашвили, археолог]:

«Это самая древняя находка человека в Евразии – ровесница находок в Дманиси. Сейчас в Грузии есть два важнейших места, показывающих пути расселения человека из Африки».

По мнению археологов, зуб принадлежит «двоюродному брату» Зезвы и Мзии. Так назвали два черепа из Дманиси.

[Джек Пирт, археолог]:

«Это закрепляет за Грузией статус действительно важного места для палеоантропологии и человеческой истории в целом».

Возраст самых старых из обнаруженных останков людей в мире – 2,8 миллиона лет. Это фрагменты челюсти, обнаруженные в Эфиопии.

Ученые считают, что древние люди, вероятно, начали мигрировать из Африки около двух миллионов лет назад.

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