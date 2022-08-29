Колумбийцы побили мировой рекорд, проведя концерт с самым большим числом участников. В Центральном парке в Боготе..

В Колумбии 16 000 музыкантов и певцов провели крупнейший в мире концерт

Колумбийцы побили мировой рекорд, проведя концерт с самым большим числом участников. В Центральном парке в Боготе собрались 16 тысяч музыкантов и хористов всех возрастов.

Они исполнили часть Симфонии №9 Бетховена, песню аргентинского автора «Голубь мира» и ещё четыре музыкальных произведения.

[участница концерта]:

«Это невероятный опыт. Чувствуешь себя как на иголках, потому что видишь прекрасных музыкантов. Но так чудесно быть здесь и сливаться с музыкой, когда так много участников».

В концерте участвует Филармонический оркестр Боготы. Мероприятие проходит при поддержке местных властей и Министерств образования и культуры страны.

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[дирижёр]:

«Родители детей, участвовавших в концерте, верят, что занятия музыкой способны помочь детям улучшить поведение и манеру общения с другими. Так можно строить общество».

Концерт посвятили примирению между сторонами длительного военного конфликта в Колумбии.

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