Хромому пингвину пошили ортопедические ботинки

Пингвин по кличке Лукас из зоопарка Сан-Диего в США уже несколько лет страдает от хромоты. Но..
Дата загрузки: 2022-08-30
Пингвин по кличке Лукас из зоопарка Сан-Диего в США уже несколько лет страдает от хромоты. Но теперь всё будет иначе. Для него на заказ пошили ортопедические ботинки. В них птица может ходить нормально.
[Бет Бикнезе, ветеринар]:
«Мы сделали компьютерную томографию и выявили у пингвина дискоспондилит. Это инфекция межпозвоночных дисков. Она нарушает функции позвоночника и приводит к деформациям».
За прошедшие годы состояние Лукаса не улучшилось. Он продолжал хромать. Тогда и решили заказать для него ортопедическую обувь. В ней ему придётся ходить всегда.
Ботинки позволяют Лукасу лазать по скалам и плавать, то есть полноценно участвовать в жизни колонии.
Ветеринары продолжат наблюдать за здоровьем пингвина и будут стараться облегчить последствия болезни.
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