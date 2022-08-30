Хромому пингвину пошили ортопедические ботинки

Пингвин по кличке Лукас из зоопарка Сан-Диего в США уже несколько лет страдает от хромоты. Но..

Пингвин по кличке Лукас из зоопарка Сан-Диего в США уже несколько лет страдает от хромоты. Но теперь всё будет иначе. Для него на заказ пошили ортопедические ботинки. В них птица может ходить нормально.

[Бет Бикнезе, ветеринар]:

«Мы сделали компьютерную томографию и выявили у пингвина дискоспондилит. Это инфекция межпозвоночных дисков. Она нарушает функции позвоночника и приводит к деформациям».

За прошедшие годы состояние Лукаса не улучшилось. Он продолжал хромать. Тогда и решили заказать для него ортопедическую обувь. В ней ему придётся ходить всегда.

Ботинки позволяют Лукасу лазать по скалам и плавать, то есть полноценно участвовать в жизни колонии.

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Ветеринары продолжат наблюдать за здоровьем пингвина и будут стараться облегчить последствия болезни.

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