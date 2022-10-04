Армянская ткачиха Мариам привычно собирает бархатцы, мимозу и другие цветы. Затем делает из них отвар и..

Цветы, скорлупа и насекомые: как окрашивают пряжу для ковров в Армении

Армянская ткачиха Мариам привычно собирает бархатцы, мимозу и другие цветы. Затем делает из них отвар и окрашивает шерстяные нити. Это один из этапов создания армянского ковра по традиционным технологиям.

Здесь, в мастерской в Ереване, используют те же инструменты и навыки, что и в древности.

[Мариам Налбандян, сотрудница компании Wool Way]:

«Мы стараемся дать вторую жизнь нашей истории и делаем те же самые ковры, используя те же самые дизайны и ту же технологию окрашивания нитей».

Ковроткачество зародилось в Армении в далёкой древности. Изначально для окрашивания нитей использовали шафран, бессмертник, зелёную ореховую скорлупу, медную лазурь и кармин, который добывают из самок кошенили.

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Сейчас армянские мастера также делают натуральную краску. Некоторые ингредиенты получают сами, некоторые заказывают из Индии и Мексики. С помощью натуральных красителей можно получить всю палитру нужных оттенков. Такая краска долго сохраняет яркость, к тому же безвредна.

В этой мастерской делают ковры из овечьей и козьей шерсти.

[Айк Олтачи, глава компании Wool Way]:

«Для плетения ковров мы используем шерстяную пряжу, в том числе с ворсом. Красим её растительными красителями. Для этого используем индиго, кармин, гранат и луковую шелуху. Получаются разные цвета».

На создание одного ковра нужно три-четыре месяца. Большая часть изделий идёт на экспорт. Также их покупают туристы и местные жители. Ковры стоят более 500 долларов за квадратный метр.

[покупатель]:

«Из глубины веков тянется такая традиция, что в армянской семье, готовя приданое для дочери, заказывают ковры. И я заказал этот ковёр для своей старшей дочери».

Мастерская в Ереване работает уже три года. Её основатель – армянин из Турции. Он освоил ковроткачество в 16 лет. Его мечта – обучить древнему ремеслу как можно больше армян.

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