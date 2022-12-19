Женщина с самым большим размером ноги: «Я всегда носила мужскую обувь»

Когда в прошлом году 38-летняя Таня Герберт начала худеть, она рассчитывала сбросить несколько килограммов, а не..

Когда в прошлом году 38-летняя Таня Герберт начала худеть, она рассчитывала сбросить несколько килограммов, а не установить мировой рекорд по размеру ноги среди всех ныне живущих женщин.

Но это именно то, что произошло с ней после того, как видео в TikTok, где Герберт делает педикюр, стало вирусным.

В комментариях женщине посоветовали обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку её ступни выглядели очень большими.

Американка так и сделала. 15 апреля 2022 года она провела все измерения и стала обладательницей мирового рекорда.

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Длина её стопы – 33 сантиметра.

[Таня Герберт, обладательница самых длинных стоп]:

«У меня всегда были большие ноги, так что это просто моя нормальная жизнь. Забавно получить признание за какую-то уникальную черту, которой меня наделил Бог».

Рост Тани – 206 сантиметров. Она всего на 8 сантиметров ниже самой высокой из ныне живущих женщин.

Говорит, что с детства была выше остальных. И это неудивительно: рост её мамы – 196 сантиметров, а отца – 193.

По американским меркам размер её ноги – 18. Это наш 48-49-1. Говорит, что самой большой трудностью в жизни всегда было найти красивую обувь.

[Таня Герберт, обладательница самых длинных стоп]:

«До этого года у меня, на самом деле, никогда не было женских туфель. Были только мужские. Мне приходилось носить кроссовки, мужские туфли без шнурков, мокасины и тому подобное. Но я ведь женщина, люблю наряжаться, а туфли должны соответствовать наряду».

После того как Герберт стала известной, она связалась с обувными компаниями, чтобы разработать женскую обувь не только для себя, но и для других женщин с большим размером ноги.

[Таня Герберт, обладательница самых длинных стоп]:

«Около 50 женщин обратились ко мне со словами: «Спасибо, что поделились своей историей»».

С 2004 года Таня живёт в Хьюстоне. Работает инженером видеомонтажа при церкви.

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