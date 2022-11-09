«Всё потеряно»: посёлок на побережье Мексики уходит под воду

Посёлок Эль-Боске на морском побережье в мексиканском штате Табаско медленно, но неуклонно уходит под воду. Море..

Посёлок Эль-Боске на морском побережье в мексиканском штате Табаско медленно, но неуклонно уходит под воду. Море поглотило уже 30 домов. В итоге 50 семей были вынуждены искать себе другое жильё.

[Селия Фигарола Бетанцо, бывшая жительница Эль-Боске]:

«Прошло почти два года с тех пор, как нам пришлось окончательно съехать. Море уже подобралось (к дому), волны били по стенам, начали появляться трещины, и нам пришлось эвакуироваться».

Многие прожили здесь десятки лет, а кто-то и всю жизнь.

[Селия Фигарола Бетанцо, бывшая жительница Эль-Боске]:

«Здесь выросли мои дети, и здесь родились оба моих внука. А теперь всё потеряно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас под угрозой ещё 20 частных домов и школа. Ожидается, что они исчезнут в ближайшие месяцы.

[Гваделупе Кобос Пачеко, жительница Эль-Боске]:

«Я прошу федеральное правительство, правительство штата или муниципальные власти – кого угодно – помочь нам. Мы хотим, чтобы нас переселили».

Требование местных жителей поддерживают экологи.

[Пабло Рамирес, эколог]:

«Мы также подчёркиваем, что нужно обратить внимание на адаптацию к изменению климата и дать людям справедливую возможность достойно переселяться в другие места».

Штат Табаско находится на южном побережье Мексиканского залива. Здесь много заболоченных равнин. В сезон дождей они превращаются в обширные лагуны. Обычно в Табаско осадков выпадает больше, чем в других регионах Мексики.

Короткая ссылка на эту страницу: